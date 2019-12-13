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Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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На случай тупика в переговорном процессе по Донбассу существует план «Б» — это строительство стены на линии соприкосновения с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в четверг, 12 декабря, в эфире телеканала «1+1».

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«Для меня этот план — последняя буква, последний план. Я не хотел бы, чтобы мы его применяли... Нам необходимо решать, как вернуть людей, их ментальность, понимание, что они украинцы… Для меня это не вариант. Но, к сожалению, пять лет ждать и стрелять, и терять наших украинцев мы точно не собираемся», — цитирует Зеленского «РИА Новости».

По его словам, если будет возведена стена, то в Донбассе будет «другая страна», соответственно, никаких социальных выплат с украинской стороны для проживающего там населения не будет.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа.

По итогам переговоров были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения к концу марта 2020 года.

10 декабря глава минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования ситуации в Донбассе быстрым не будет и вероятность срыва договоренностей существует на любом этапе.

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