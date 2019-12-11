На Украине Зеленского обвинили в отсутствии политической воли

У президента Украины Владимира Зеленского отсутствует политическая воля для мирного разрешения конфликта в Донбассе, заявил в среду, 11 декабря, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, об этом свидетельствует внесенный накануне на рассмотрение Верховной рады проект об изменении закона об особом статусе Донбасса. Команда Зеленского предложила продлить действие закона на год.

«Вот все изменения, вот реальность движения по пути мирного урегулирования. Я оцениваю это как негативный момент и как отрицательную характеристику политической воли, которая, как видно, отсутствует у господина Зеленского по пути мирного урегулирования», — заявил Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Также политик раскритиковал Зеленского, отметив, что на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже он говорил для радикалов, митинговавших у его офиса, а не для большинства украинцев.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году, но так и не вступил в силу. Новый законопроект подразумевает его продление до 31 декабря 2020 года.

Встреча «нормандской четверки» (Украина, Германия, Россия, Франция) прошел 9 декабря в Париже. Лидеры стран приняли итоговое коммюнике, в котором подтвердили безальтернативность и приверженность Минским соглашениям, намерение о закреплении в конституции Украины закона об особом статусе Донбасса, а также соглашение о разведение сил в трех пунктах на линии соприкосновения до марта и о прекращении огня до конца этого года.

Ранее 11 декабря стало известно, что к следующему саммиту «нормандской четверки» Киев намерен подготовить изменения в Минских соглашениях.