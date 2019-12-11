Прямой эфир
Сюжет:

На Украине Зеленского обвинили в отсутствии политической воли

0
Фото: REUTERS/Charles Platiau
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У президента Украины Владимира Зеленского отсутствует политическая воля для мирного разрешения конфликта в Донбассе, заявил в среду, 11 декабря, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Время убеждать: разведение сил и обмен пленными обсудят 18 декабря
Саммит в Париже разморозил переговорный процесс, считают в Госдуме и Верховной раде

По его словам, об этом свидетельствует внесенный накануне на рассмотрение Верховной рады проект об изменении закона об особом статусе Донбасса. Команда Зеленского предложила продлить действие закона на год.

«Вот все изменения, вот реальность движения по пути мирного урегулирования. Я оцениваю это как негативный момент и как отрицательную характеристику политической воли, которая, как видно, отсутствует у господина Зеленского по пути мирного урегулирования», — заявил Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Также политик раскритиковал Зеленского, отметив, что на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже он говорил для радикалов, митинговавших у его офиса, а не для большинства украинцев.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году, но так и не вступил в силу. Новый законопроект подразумевает его продление до 31 декабря 2020 года.

Встреча «нормандской четверки» (Украина, Германия, Россия, Франция) прошел 9 декабря в Париже. Лидеры стран приняли итоговое коммюнике, в котором подтвердили безальтернативность и приверженность Минским соглашениям, намерение о закреплении в конституции Украины закона об особом статусе Донбасса, а также соглашение о разведение сил в трех пунктах на линии соприкосновения до марта и о прекращении огня до конца этого года.

Ранее 11 декабря стало известно, что к следующему саммиту «нормандской четверки» Киев намерен подготовить изменения в Минских соглашениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве допустили срыв договоренностей по Донбассу
Лавров рассказал об ожидаемых действиях Зеленского в Донбассе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019