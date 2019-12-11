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Лавров рассказал об ожидаемых действиях Зеленского в Донбассе

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Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool
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Российские власти рассчитывают, что президент Украины Владимир Зеленский остановит войну на юго-востоке страны согласно своим предвыборным обещаниям. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам своего визита в Вашингтон.

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«Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей и обеспечить мир на всей территории Украины», — приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

По его словам, конфликт удастся урегулировать, выполнив минские договоренности.

9 декабря в Париже прошел саммит лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия. Этот формат переговоров по Донбассу впервые появился в июне 2014 года.

На мероприятии лидеры стран подтвердили свою приверженность Минским соглашениям.

Документ принят в 2015 году и предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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