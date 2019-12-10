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Косачев отметил максимальный результат «нормандского саммита»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что саммит «нормандской четверки» в Париже 9 декабря показал максимальный результат, поскольку на нем была подтверждена приверженность Минским соглашениям.

«Результат есть, и на этом этапе он максимален: подтверждена действенность Минских соглашений и вытекающих из них последующих договоренностей. Хотя явно сохраняются сложности с интерпретациями, например с разведением войск на линии соприкосновения», — написал он в Facebook.

Также Косачев оценил итоги двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, подчеркнув, что «разговор получился и был содержательным», если российский лидер остался «доволен».

При этом, по мнению Косачева, украинскому президенту «будет сложнее договориться со своими радикалами, чем с Путиным».

6 декабря в ЛНР заявили о напряженной ситуации в зоне разведения сил и средств на участках №1 «Станица Луганская» и №2 «Золотое». Отмечалось, что в этих районах остаются представители националистических формирований, которые наладили неофициальное взаимодействие с представителями вооруженных сил Украины.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование в Донбассе.

В 2015 году стороны приняли Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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