Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому для решения проблемы Донбасса нужно «не руку жать российскому лидеру Владимиру Путину, а выполнять Минские договоренности». Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам слова украинского главы государства о готовности пожать руку Путину сто раз за возвращение Крыма и десять раз — за Донбасс.

«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая этот вопрос», — сказал Песков. «Что касается Донбасса, то надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности. Тогда все друг другу смогут пожать руки», — добавил представитель Кремля.

Первая официальная встреча Путина и Зеленского произошла 9 декабря в Париже, где оба президента участвовали в саммите «нормандской четверки» и провели отдельную двустороннюю беседу.

Президент Украины в эфире телеканала «1+1» 13 декабря рассказал, что пожал Путину руку на «нормандском» саммите. Он добавил, что если Украине вернут Донбасс, то пожмет руку российскому президенту «еще десять раз», а если Крым, — сто раз.

В парижском саммите, который состоялся первый раз за три последних года, помимо лидеров России и Украины участвовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

По итогам переговоров Путин сообщил, что остался доволен встречей со своим украинским коллегой. Зеленский назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью. По его словам, у российского президента на переговорах был «козырь».