Прямой эфир
Сюжет:

В России отреагировали на заявление «Нафтогаза» по транзиту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские политики прокомментировали заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о достижении предварительных договоренностей по заключению транзитного договора.

По газам: трехсторонние переговоры о транзите состоятся до конца года
На фоне прямых контактов Москвы и Киева Еврокомиссия намерена и дальше участвовать в обсуждениях нового соглашения

По мнению депутата Госдумы Игоря Ананских, прогресс в переговорах Москвы и Киева стал возможен из-за того, что Украина перестала политизировать газовый вопрос и сосредоточилась на экономике.

«Газпром» давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась», — приводит слова политика RT.

Член Совета Федерации Сергей Цеков, в свою очередь, отметил, что пока еще остается много нерешенных вопросов, в том числе на какой срок будет заключаться договор, по какой цене, и какова в целом позиция Киева по транзиту газа.

13 декабря Витренко сообщил, что РФ и Украина предварительно достигли консенсуса по транзиту, а в настоящее время стороны обсуждают конкретику.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский указал, что новый контракт может быть заключен до конца 2019 года, так в этом заинтересованы все.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях о заключении нового соглашения участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
СМИ назвали дату переговоров России и Украины по газу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019