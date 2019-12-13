В России отреагировали на заявление «Нафтогаза» по транзиту

Российские политики прокомментировали заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о достижении предварительных договоренностей по заключению транзитного договора.

По мнению депутата Госдумы Игоря Ананских, прогресс в переговорах Москвы и Киева стал возможен из-за того, что Украина перестала политизировать газовый вопрос и сосредоточилась на экономике.

«Газпром» давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась», — приводит слова политика RT.

Член Совета Федерации Сергей Цеков, в свою очередь, отметил, что пока еще остается много нерешенных вопросов, в том числе на какой срок будет заключаться договор, по какой цене, и какова в целом позиция Киева по транзиту газа.

13 декабря Витренко сообщил, что РФ и Украина предварительно достигли консенсуса по транзиту, а в настоящее время стороны обсуждают конкретику.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский указал, что новый контракт может быть заключен до конца 2019 года, так в этом заинтересованы все.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях о заключении нового соглашения участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии.