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СМИ назвали дату переговоров России и Украины по газу

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Двусторонние переговоры России и Украины по транзиту газа состоятся в Вене 13 декабря. Об этом в среду, 11 декабря, сообщило агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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«В пятницу, 13 декабря, состоится очередной раунд российско-украинских переговоров по газу», — говорится в сообщении. При этом агентство отмечает, что состав делегаций пока неизвестен.

Накануне, 10 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина по итогам встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского не урегулировали вопросы, касающиеся транзита газа и снятия взаимных судебных претензий.

Ранее во тот же день премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил «газовую войну» с Россией во время продолжения переговоров по транзиту топлива в Евросоюз.

На встрече в Париже президент Украины предложил российской стороне продлить контракт на поставки газа из России в Евросоюз через Украину на 10 лет. По итогам переговоров он заявил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона подтвердила готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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