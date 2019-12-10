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В Еврокомиссии приветствовали контакты Москвы и Киева по газу

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Еврокомиссия (ЕК) приветствует контакты Москвы и Киева по вопросу поставок газа. Об этом во вторник, 10 декабря, сказал представитель пресс-службы ЕК.

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«Мы приветствуем продолжающиеся двусторонние контакты между Россией и Украиной, в то время как ЕК также остается в тесном контакте с обеими сторонами», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее во вторник премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил «газовую войну» с Россией во время продолжения переговоров по транзиту топлива. Так он прокомментировал итоги встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Вопрос транзита газа ранее 9 декабря обсудили в рамках «нормандского» саммита президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Украинский лидер предложил продлить контракт на 10 лет. По итогам переговоров он заявил журналистам, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Киев подтвердил готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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