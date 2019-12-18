Правила общежития: каковы перспективы улучшения отношений между Россией и ЕС

Тридцать лет назад Россия и Евросоюз установили официальные отношения . За это время стороны прошли через разные периоды, от конфронтации до сотрудничества и обратно. В Брюсселе признают: без России не решить стоящих перед Европой проблем. Однако отмечать юбилейную дату или хотя бы делать какие-либо официальные заявления ЕС не собирается. Как развивалось взаимодействие между Брюсселем и Москвой на протяжении всех этих лет — в материале «Известий».

«Новое начало»

«Я абсолютно уверен: в ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад институционального цикла ЕС мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными» — так накануне 30-летия со дня установления отношений между Россией и Европейским союзом прокомментировал смену руководства в ЕС постоянный представитель РФ при международном объединении Владимир Чижов.

Он признал, что в настоящее время отношения между Москвой и Брюсселем нельзя назвать нормальными, поскольку их «отравляют антироссийские санкции». При этом, по мнению дипломата, взаимозависимость сторон никуда не делась. Так, на долю Евросоюза приходится почти половина товарооборота России, развивается приграничное сотрудничество, а россияне «бьют рекорды по получению шенгенских виз». «Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно», — уверен Чижов.

ЕС_1 Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Из Европы тем временем поступали более сдержанные комментарии. Официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано пояснил, что Еврокомиссия в связи с 30-летием отношений никаких официальных заявлений делать не собирается. «Есть много юбилеев, и я не думаю, что по каждому надо делать заявления», — пояснил он.

При этом Стано отметил важность отношений с Москвой, поскольку «Россия — важный партнер и самый большой сосед». Политик добавил, что в отношениях двух стран были подъемы и спады. «Но то, что для нас очень важно, — это поиск общих подходов и общих решений <...>. Уверен, мы должны стремиться работать вместе», — заявил представитель Еврокомиссии.

Установили диалог

В середине 1980-х символом международной разрядки стало установление официальных отношений между Европейским экономическим сообществом, правопреемником которого стал Евросоюз, и СССР, правопреемником которого стала Россия. Первое соглашение о сотрудничестве сроком на десять лет подписали 18 декабря 1989 года.

Вскоре после этого началось еще большее потепление — в Европе отменили ограничения для советского экспорта, расширились экономические связи с Москвой в ядерных исследованиях. Тем временем экономика стала переходить на новую модель. Европейцы не отказали соседу в помощи — в начале 1990-х в Россию начали поставлять продовольствие по программе TACIS.

ЕС_2 Генеральный секретарь Совета Европы Даниэль Таршис (слева в центре) и министр иностранных дел России Евгений Примаков (справа в центре) на официальной церемонии вступления России в Совет Европы. 28 февраля 1996 года Фото: ТАСС/Никита Ермаков, Юрий Козлов

Этим дело не ограничилось. С помощью Брюсселя Москва проводила судебные, политические и экономические реформы. В 1996 году Россия вошла в Совет Европы. В Москве даже всерьез стали рассматривать перспективу присоединения к Евросоюзу, однако в Брюсселе сразу российский пыл остудили, дав понять, что такая перспектива невозможна.

Постепенно между Россией и Европой стало возникать всё больше противоречий. Первая трещина в отношениях возникла еще в 1994-м, сразу после того, как было подписано ныне действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) двух сторон. В том же году началась первая антитеррористическая операция в Чечне. На Западе стали призывать федеральные власти к диалогу с сепаратистами. Впрочем, Европа решила не вмешиваться в это дело слишком активно, опасаясь, что к власти в России вновь могут прийти коммунисты. Согласно опросам общественного мнения, лидер КПРФ Геннадий Зюганов опережал Бориса Ельцина. Через три года страны ЕС поддержали призыв США к Москве начать переговоры с главарями чеченских боевиков, при этом сами установили контакт с сепаратистами.

Отношение к происходящему на Северном Кавказе в Европе изменили лишь в конце лета 1999-го — после вторжения исламистов в Дагестан. В Брюсселе признали, что это внутреннее дело России.

ЕС_3 Сторонники кандидата в президенты Украины от оппозиции Виктора Ющенко на площади Независимости в Киеве. 22 ноября 2004 года Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Баланс в отношениях Москвы и Европы вновь нарушился в 2004 году — на этот раз из-за событий на Украине. В Брюсселе раскритиковали активную поддержку Россией одного из кандидатов в президенты — Виктора Януковича. ЕС обвинил Москву в том, что она насаждает пророссийский курс, российские власти критиковали Запад за то, что он спровоцировал противостояние, поддержав кандидата Виктора Ющенко и вбив клин между украинцами и россиянами.

В самом Евросоюзе усиливалось негативное отношение к России. В 2004 году в европейскую семью приняли новых членов, среди которых были балтийские страны и Польша. Едва присоединившись к ЕС, они потребовали ужесточить политику Брюсселя в отношении Москвы.

Разные раздражители

Последовавшие за этим шаги, предпринятые Брюсселем, всё больше нервировали Россию : разрешение разместить американские системы противоракетной обороны в Европе — в Польше и Чехии, неподалеку от российских границ, а также запуск интеграционного проекта «Восточное партнерство», в который входили Белоруссия, Армения, Грузия, Молдавия, Азербайджан и Украина. Предусматривалось создание зоны углубленной и всеобъемлющей торговли между сторонами. На практике это означало, что страны-члены получают возможность беспошлинного доступа на рынки ЕС. В России этот интеграционный проект посчитали попыткой «подорвать геополитическое влияние России», вытеснить ее с постсоветского пространства и настроить эти страны против Москвы.

Настоящий накал страстей произошел в 2013-м, когда окончательно рассорились Украина и Россия. Президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите «Восточного партнерства». Последовавшие за этим государственный переворот на Украине, крымский референдум, присоединение полуострова к России и военный конфликт с самопровозглашенными ЛНР и ДНР лишь усугубили и без того тяжелую ситуацию. Евросоюз ввел санкции. Россия также огрызнулась ограничительными мерами.

ЕС_5 Жители села Победное Джанкойского района на одном из избирательных участков во время голосования на референдуме о статусе Крыма. 16 марта 2014 года Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Ведущие страны ЕС — Германия и Франция — не прекратили политические контакты с Россией, однако их содержание стало беднее, а тон общения — еще более жестким. Это явно продемонстрировало «дело Скрипалей» в марте 2018 года, когда подавляющее большинство стран Евросоюза, не потребовав у Лондона доказательств и без проведения предварительного расследования, сразу же обвинило Россию в применении химического оружия.

Впрочем, несмотря на ухудшение политических связей, экономические отношения на протяжении всего периода продолжают довольно активно развиваться. ЕС по-прежнему один из основных экономических партнеров Москвы, Россия входит в пятерку основных торговых партнеров Брюсселя.

Продолжается активное сотрудничество в энергетической сфере. Осенью 2015 года началось строительство «Северного потока – 2» (СП-2), который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Многие европейские страны очень позитивно отнеслись к новому газопроводу. Однако Польша и балтийские государства восприняли этот проект в штыки, пугая Европу полной зависимостью от Москвы.

ЕС_4 Рабочие на участке строительства газопровода «Северный поток – 2» в Ленинградской области Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Некоторые европейские страны призывают отменить санкции, другие признают, что без России нельзя решить ни одной международной проблемы. В частности, такой точки зрения придерживается президент Франции Эммануэль Макрон.

«Стратегический диалог с Россией крайне необходим, если мы заинтересованы в стабильной Европе. Мы живем в новой исторической ситуации, и надо выработать новую повестку», —призывал он. Французский лидер приложил немало усилий для сохранения взаимодействия с Россией: способствовал возвращению страны в Парламентскую ассамблею, а также Макрон активно лоббирует саммит «нормандской четверки», участие в котором помимо Франции и России принимают также Германия, Украина. Французский лидер также предложил вернуть «большую восьмерку» с участием России и одним из первых зарубежных лидеров подтвердил, что приедет в Москву на празднование 75-летия Победы.

Нет ясного понимания

По мнению заведующего сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергея Уткина, восстановить доверие между Москвой и Брюсселем будет довольно сложно. «В советское время официальное отношение к западноевропейскому интеграционному проекту было подчеркнуто скептическим. После холодной войны и с учетом распада СССР, а также трансформации европейского сообщества в Евросоюз возникли новые условия. Казалось, все были настроены на постепенную ликвидацию барьеров и в торговле, и в политике. Но первые постсоветские годы были для России турбулентными. Первая чеченская война вызвала острую критику на Западе, ратификация СПС затянулась до 97-го года, а там экономический кризис, дефолт, поиски преемника Ельцина <...>. Окно возможностей появилось в начале 2000-х с политической и экономической стабилизацией в России. Тогда возникла идея «общих пространств». Но получалось, что объединить Россия и ЕС должны были, как тогда говорили, «всё, кроме институтов», т.е. фактически Россия должна была максимально принять нормы ЕС, не претендуя на участие в их выработке. Быстрое расширение ЕС, для многих стран шедшее параллельно их вступлению в НАТО, добавило недоверия и геополитических опасений с обеих сторон. Попытки вернуться в конструктивное русло предпринимались, но без больших успехов. Украинский кризис стал водоразделом, после которого вернуться к прошлым форматам отношений в обозримом будущем нереально», — рассказал эксперт «Известиям».

ЕС_6 Здание Дворца Европы в Страсбурге Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, в свою очередь, отмечает, что между Москвой и Брюсселем есть «взаимное непонимание, порой перетекающее в отчуждение», однако важно то, что в отличие от США Европа не находится в состоянии конфронтации с Россией. « Многие поколения россиян считали Европу примером для подражания, теперь же Россия рассматривает ее в основном как соседа. В Европейском союзе видят ключевого торгового партнера и важный источник технологий и инвестиций. Однако, несмотря на экономическую мощь, ЕС не воспринимается в России как полноценный геополитический и стратегический игрок. Когда речь заходит о мировой политике или геостратегии, в России полагают, что Европа просто следует — чаще добровольно, иногда неохотно — за Соединенными Штатами. В Европе же споры идут не столько о том, что собой представляет Россия, сколько о том, как себя с ней вести. Неудивительно, что сегодня ни в России, ни в ЕС нет ясного понимания того, какими должны быть двусторонние отношения в ближайшем будущем», — считает эксперт.