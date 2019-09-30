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Что ПАСЕешь: РФ рассчитывает на сотрудничество с Советом Европы

При этом не исключено, что некоторые парламентарии вновь поставят вопрос о нелегитимности российского участия
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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Москва рассчитывает на конструктивный диалог в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и намерена «работать в интересах общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока». С таким настроем на осеннюю сессию ПАСЕ едут российские парламентарии. При этом, как рассказали опрошенные «Известиями» члены делегации РФ, Москва не исключает провокационных заявлений о легитимности российского участия со стороны некоторых зарубежных коллег. По мнению членов британской и французской миссий в ПАСЕ, Совет Европы пережил кризис, однако пока окончательно из него не вышел, — чтобы это произошло, организации необходимы процедурные изменения.

Формирующаяся повестка

Осенняя сессия ПАСЕ открывается 30 сентября и продлится до 4 октября 2019 года. Поскольку сейчас в совете председательствует Франция, то на заседаниях выступят французские высокопоставленные руководители — в частности, 1 октября с участниками ассамблеи пообщается президент республики Эммануэль Макрон.

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Главными темами этой сессии станут защита информаторов, общие стандарты института омбудсмена, помощь жертвам терроризма и сохранение еврейского культурного наследия, вопросы беженцев и рабочей миграции в Восточной Европе, а также проблема акушерского и гинекологического насилия.

В проекте повестки также фигурируют вопросы функционирования демократических институтов в Молдавии, постмониторинговый диалог с Северной Македонией, доклад Банка развития СЕ по формированию более инклюзивного общества. Также на срочных дебатах участники могут обсудить ситуацию с протестами в РФ из-за выборов в Мосгордуму. Окончательно повестка будет определена 30 сентября.

Как рассказал «Известиям» глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Москва настроена «на конструктивную работу и открытый диалог со всеми, кто к этому готов».

— В ходе сессии, помимо прочего, запланировано совместное заседание КМСЕ (Комитета министров Совета Европы) и ПАСЕ на тему санкционных механизмов, выступление президента Франции Эммануэля Макрона, что подразумевает и его ответы на вопросы. А вопросы к нему есть, — отметил политик.

По словам члена делегации от Совета Федерации Александра Башкина, тема защиты лиц, информирующих общество о нарушениях в органах власти, — одна из проблем, наиболее актуальных для многих европейских стран. У России есть своя позиция — в частности, работает программа защиты свидетелей, поэтому при выработке мер по защите информаторов Москва будет готова поделиться своим опытом, отметил в беседе с «Известиями» сенатор. Российская сторона также рассчитывает обсудить и дать международную правовую оценку инциденту в Косово, когда в мае 2019 года гражданин РФ, сотрудник миссии ООН в частично признанной республике Михаил Краснощеков был задержан и избит полицией, отметил Александр Башкин.

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Кризис пройден?

После почти трехлетнего перерыва для российской делегации эта сессия станет первой полноформатной серией встреч в ПАСЕ. В 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ Москва была лишена права голоса в ассамблее. Два года спустя Россия перестала направлять в ПАСЕ заявку о подтверждении своих полномочий, а в 2017 году приостановила выплату взносов в Совет Европы. Ситуация разрешилась в июне 2019 года, когда после решения КМСЕ о предоставлении всем делегациям равных прав ПАСЕ приняла резолюцию, позволившую российским депутатам вернуться в ассамблею.

— Мы рады тому, что в работе ассамблеи участвуют все национальные делегации — это должно позволить вести более всесторонние обсуждения вопросов, которые, в частности, беспокоят и Российскую Федерацию, — сказала «Известиям» глава французской делегации в ПАСЕ Николь Трисс. — Позитивный шаг уже, безусловно, сделан — в частности, после восстановления прав Россия полностью выплатила свои взносы. Тем не менее до сих пор открыт вопрос, как поступать с участниками, которые не выполняют свои обязательства, и это то, над чем сейчас надо работать.

Как рассказал «Известиям» постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский, одним из знаков того, что Москва готова к сотрудничеству, стал недавний визит в Россию главы комиссии ассамблеи по юридическим вопросам и правам человека Франка Швабе. В ходе поездки его приняли в МИДе, Госдуме, аппарате российского омбудсмена, а также в руководстве Чеченской Республики.

— Депутаты Федерального собрания неоднократно заявляли о своем намерении и впредь взаимодействовать в ПАСЕ, но только при соблюдении принципа равноправия. Надеемся, что и в Парламентской ассамблее готовы к равноправному сотрудничеству с нашей страной, — подытожил дипломат.

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Москва готова работать в интересах общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока, добавил член российской делегации, глава комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков.

При этом в российской делегации подозревают, что некоторые зарубежные коллеги — в частности, из прибалтийских стран, Великобритании и Польши — могут выступить с провокационными заявлениями в адрес Москвы.

— Но надеемся, что здравый смысл возобладает и антироссийских выпадов будет меньше. К тому же на этой сессии не будет делегации Украины, которая отказалась от участия, — поделился с «Известиями» вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. — К слову, после выборов в раду она полностью поменяла свой состав, и мы надеемся, что в ней уже не осталось одиозных фигур, которые выступали с провокационными заявлениями.

Вместе с тем некоторые члены зарубежных делегаций — в частности, Великобритании, выступающей с непримиримой позицией по российскому участию, — считают, что кризис в Совете Европы до сих пор окончательно не преодолен.

— Подозреваю, что он будет продолжаться, поскольку члены украинской и латвийской миссий как будто намерены и дальше создавать проблемы, — сказал «Известиям» член британской делегации лорд Ричард Бэлф, подчеркнув, что он выступает не за российскую позицию, а за диалог при строительстве «общего европейского дома».

Лорд Бэлф надеется, что российская сторона не позволит вовлечь себя в эти споры. Среди разумно настроенных парламентариев есть общее ощущение: у делегации РФ должен быть шанс сыграть свою роль в совете, подытожил законодатель.

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