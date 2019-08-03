Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украины пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации. Об этом в интервью порталу «Цензор» заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Ранее Киев заплатил сумму больше, чем обычно, чтобы своим примером побудить другие страны поступить так же и показать, что ПАСЕ выживет без российских взносов. Однако решение Украины ни одна из стран не поддержала.

Также постпред отметил, что генсек Совета Европы Турбьен Ягланд занял по данному вопросу жесткую позицию, и ситуация начала развиваться по другому сценарию. В процессе дискуссий в ПАСЕ в адрес Киева звучали упреки в том, что «Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает».

Ранее в июле заместитель генерального секретаря СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони заявила, что Россия должна использовать возвращение прав в ПАСЕ для восстановления доверительных отношений с Европой.

25 июня Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ. После этого полномочия российской делегации оспорили делегации ряда стран, однако на следующий день эти полномочия были полностью восстановлены.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет Совета Европы.