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Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

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Фото: Global Look Press/Peter Endig/imago-images
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Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

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«Это правильно, что Россия вернула свое право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода «Северный поток – 2». Следующим шагом должно быть снятие санкций», — цитирует политика Die Welt.

Кретшмер напомнил, что изначально ограничительные меры были введены для решения украинского конфликта, однако «санкции не продвинули нас ни на шаг». Он также отметил, что в Германии надеются на тесное сотрудничество с Россией.

26 июня ПАСЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Тогда же замглавы делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что Россия не отказывается от выплаты образовавшегося долга.

Теперь страна должна внести в бюджет СЕ €55 млн за часть 2017 года и 2018-й. При этом взнос за 2019 год Москва уже заплатила — он составил €33 млн.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за присоединения Крыма. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет СЕ.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

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