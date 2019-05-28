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Задержанный в Косово россиянин получил ранение

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Фото: TASS/Stringer
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Задержанный полицией Косово российский гражданин, сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике (UNMIK) Михаил Краснощенков получил ранения и находится в больнице. О его состоянии пока не сообщается.

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«Два человека, которые являются арестованными гражданами, были доставлены в больницу. Один из них — серб, другой — россиянин. Они ранены», — цитирует ТАСС слова врача больницы в Косовска-Митровице Нита Мустафы.

Посольство РФ в Сербии решительно осудило вторжение косовских силовиков и потребовало немедленного освобождения российского гражданина, сотрудника миссии ООН.

«Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», — цитирует заявление дипломатов ТАСС.

Утром 28 мая стало известно, что силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали, по разным данным, от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Президент Сербии Александр Вучич, выступая перед парламентом, признал, что страна больше не контролирует ситуацию в непризнанной республике. Он призвал выбрать линию, согласно которой будут развиваться дальнейшие отношения территорий, а также приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили огромное количество сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.

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