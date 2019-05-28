Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. Такое решение было принято после того, как косовская полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии.

По данным местного телеканала РТС, представитель Бюро правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурич уже уведомил об этом представителей Евросоюза. Также ЕС доложили о том, что сербские власти готовы жестко реагировать, в случае если Косово продолжит действовать в том же ключе, а именно — бросать силы спецназа на невооруженное сербское население.

Отмечается, что около 6:00 28 мая (7:00 мск) силы спецназа МВД самопровозглашенной Республики Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали 13 сербов. Их подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Ранее в тот же день Вучич, выступая перед парламентом, признал, что Сербия больше не контролирует ситуацию в Косово. Он также отметил, что теперь надо выбрать сценарий, по которому будут развиваться отношения данных территорий, — либо это будет сохранение конфликта, либо развитие двусторонних отношений. В это же время он подчеркнул, что желает наладить отношения с непризнанной республикой.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили огромное количество сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания, Израиль и другие.