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Президент Сербии признал потерю Косово

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Фото: TASS/PA Images
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Президент Сербии Александр Вучич, выступая перед парламентом, заявил, что Сербия больше не контролирует ситуацию в Косово. Об этом 27 мая сообщил телеканал RTS.

Помимо этого Вучич заявил, что Сербии надо выбрать сценарий, по которому будут развиваться отношения с Косово. Либо это будет сохранение конфликта, либо развитие двусторонних отношений. В это же время он подчеркнул, что желает наладить отношения с непризнанной республикой. «Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — подчеркнул Вучич.

Во время выступления сербский лидер поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в решении данного вопроса.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили огромное количество сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания, Израиль и другие.

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