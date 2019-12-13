Балтийские консервы: главу МВД Эстонии заподозрили в тайных связях с Москвой

Политическую элиту Эстонии сотрясают склоки и раздоры. С весны этого года в эстонском кабинете министров завелся свой «анфан террибль» — вице-премьер, министр внутренних дел Март Хельме. Он с особым цинизмом троллит всех и вся: Россию, НАТО, ЕС, собственных коллег по правительству и президента. Но, похоже, Хельме заигрался и потерял берега — другие эстонские политики начали открыто его обвинять в том, что глава МВД является «тайным агентом влияния Москвы». Так ли это, разбирались «Известия».

Поднялся на ксенофобии

70-летний Март Хельме — один из наиболее эпатажных политиков в Балтии. После распада СССР бывший исполнительный директор Союза писателей Эстонии пошел по дипломатической линии, в свое время он даже поработал послом в Москве. Хельме, придерживающийся праворадикальных убеждений, долго не мог найти в Эстонии партию, полностью подходящую ему идейно. И тогда он решил создать собственную — Консервативная народная партия (EKRE) была учреждена в 2012 году и стала быстро набирать популярность.

«Консервативные народники» чрезвычайно эффективно воспользовались ксенофобскими настроениями — страхом эстонцев перед мигрантами из третьего мира, присылаемыми в страну по квоте ЕС. В ноябре 2018 года в парламенте обсуждали, стоит ли Эстонии присоединиться к рамочному Глобальному пакту ООН о миграции. Консервативная народная партия инициировала сбор подписей против подписания этого соглашения и провела в Таллине многотысячный митинг против «предательской миграционной политики». Многие из присутствовавших членов партии держали плакаты, на которых президент Эстонии Керсти Кальюлайд и те министры, что не возражали против приема в Эстонии мигрантов, были охарактеризованы, как «уничтожители» и «предатели» эстонского народа. На видном месте установили импровизированную виселицу — с призывом вздернуть на ней этих самых «предателей».

Хельме_1 Глава министерства финансов Эстонии Мартин Хельме Фото: REUTERS/Ints Kalnins

3 марта 2019 года в Эстонии состоялись парламентские выборы. По мере приближения этой даты представители большинства эстонских партий клялись никогда не сотрудничать с «экстремистами и маргиналами» из EKRE. Давал такие обещания и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, но судьба сыграла с ним злую шутку. Для возглавляемой Ратасом Центристской партии эти выборы оказались провальными — чтобы сохранить власть и политическое влияние, нужно было создавать коалицию. В итоге туда взяли и EKRE — в новом кабмине радикалы получили аж пять министерских постов. В частности, Март Хельме стал главой МВД и заместителем премьера, а его сын Мартин возглавил минфин.

Не сумев предотвратить допуск EKRE в коалицию, эстонские либералы во главе с президентом Кальюлайд объявили «консервативным народникам» войну. Церемонию принесения правительством присяги 29 апреля омрачил скандал. Когда настала очередь клясться новому министру торговли и инфотехнологий Марти Куузику (EKRE), Керсти Кальюлайд картинно вышла из помещения. Так она отреагировала на обнародованные в тот день обвинения в адрес Куузика. Эстонские издания написали, что тот якобы «годами терроризировал морально и физически» свою бывшую жену. Когда прокуратура завела на него уголовное дело, тому пришлось подать в отставку. Кальюлайд заявила, что отставка Куузика «ободряет всех женщин Эстонии».

Хемель_3 Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Фото: Global Look Press/Mihkel Maripuu

Хельме, раздраженный поведением Кальюлайд в ходе истории с Куузиком, посоветовал ей задуматься о своем соответствии занимаемой должности. Тут к кампании дискредитации эстонских «консервативных народников» подключилась и международная пресса. Американское издание Bloomberg назвало сына Хельме Мартина, ныне возглавляющего эстонский минфин, «расистом». Национал-радикалы, впрочем, продолжали эпатировать противников своими словами и действиями. Из Белого зала эстонского парламента по демонстративному распоряжению его нового спикера, члена Консервативной народной партии Хенна Пыллуааса убрали флаги Европейского союза. А в начале мая в Таллине в средневековом здании «Братства Черноголовых» состоялась по приглашению EKRE сходка европейского «правого интернационала». Приехала, в частности, глава французского национального объединения Марин Ле Пен, а также Олли Котро, представлявший «Истинных финнов», и Андерс Примдаль Вистизен из Датской народной партии. Ле Пен произнесла пламенную речь, заявив, что Евросоюз превращается в «федералистское государство с империалистическим лицом». Она рассказала, что одним из последствий миграционной политики ЕС стали волнения, происходящие в городах, «которые более не являются французскими, так как власть в них захватила мафия». Ле Пен предостерегла эстонцев: «Также будет и у вас, если мы не будем действовать».

Хельме_2 Глава французского национального объединения Марин Ле Пен на съезде европейского «правого интернационала» в Таллине. 14 мая 2019 года Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Именно тогда раздались обвинения в адрес EKRE в том, что на самом деле партия тайно отстаивает интересы... России! Вице-председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил: «Приглашение в Эстонию нарушающего единство Европы и поддерживающего интересы России крайне правого политика Марин Ле Пен, а также ее недавняя встреча с заместителем премьер-министра Мартом Хельме и спикером парламента Хенном Пыллуаасом является плевком на национальные интересы Эстонии». Членам EKRE пришлось оправдываться — дескать, они не во всем разделяют позицию Ле Пен и, в частности, не согласны с ее отношением к России.

Посягнул на святое

Впрочем, еще заранее Хельме, словно стараясь отвести от себя обвинения в «тайной пророссийскости», выдвинул РФ территориальные претензии. «До сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — пожаловался Хельме. Вслед за этим скандальный политик, обратившись от внешних к положенным ему по должности внутренним делам, обвинил членов предыдущих правительств в широкомасштабной коррупции и в том, что они «дозволили отмыть через эстонские банки миллиарды рублей, долларов, евро». Март Хельме пообещал в связи с этим взорвать информационную «бомбу» — чего, впрочем, до сих пор так и не произошло.

Одновременно Хельме объявил войну нахлынувшим в Эстонию гастарбайтерам с Украины. Чтобы оценить всю пикантность ситуации, надо принять во внимание, что Таллин является одним из главных заступников Киева на международной арене, регулярно делая заявления в его поддержку. Поэтому всех так потрясли слова Хельме о том, что он заранее, дескать, предполагал: как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет «троянским конем» России. «Те, кто приезжает сюда, не столько собственно украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — сокрушается Хельме.

Хельме_6 Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме во время общения с прессой Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Эстония, по его мнению, «должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать». Министр считает, что приезжие отнимают хлеб и эстонцев. И действительно, у простых жителей Эстонии эти слова Хельме вызвали сочувствие — они жалуются, что украинцы демпингуют на рынке труда и просят проверить, на законных ли основаниях трудятся приезжие. В ответ на эти просьбы министерство внутренних дел с приходом Марта Хельме активизировало борьбу с нелегальной занятостью. В сентябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью украинскому изданию «Европейская правда». Она успокоила украинцев, дав понять, что никто на самом деле ограничивать им въезд в Эстонию не собирается. Но прошло буквально несколько дней после этого — и правительство Эстонии отменило бесплатные долгосрочные рабочие визы для украинцев.

Но самое свое скандальное на сегодняшний момент заявление Март Хельме сделал в конце ноября. Он сказал в интервью финскому изданию Iltalehti, что странам Прибалтики необходим «запасной план» обороны, так как на НАТО больше надеяться нельзя. Хельме счел необходимым высказаться на этот счет после известного заявления французского президента Макрона о «смерти мозга» НАТО. Политики государств Балтии бросились на все лады оспаривать эти слова, а Хельме оказался чуть ли не единственным, кто обнаружил склонность согласиться с французом. «Не хочу говорить, что Макрон на сто процентов прав, когда рассуждает о «смерти мозга» НАТО, но ясно, что у альянса есть проблемы», — пояснил эстонский министр.

Хемель_4 Солдаты эстонской армии на учениях Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Как раз в то время шла подготовка эстонской позиции к саммиту НАТО в Лондоне. «Готовим и запасной план, план В — то есть что Эстония и другие страны Балтии предпримут в случае, если слова Макрона окажутся правдой. Мы не знаем точно, что собираются делать американцы. Наши министры недавно ездили в США, где всё время говорили о Китае. Мало кто там считает важной темой Россию», — отметил министр. Хельме, по его словам, печалит происходящее сейчас на Ближнем Востоке: американцы уходят, а Россия и Турция налаживают дружеские отношения.

Он не уверен и во французах. «Хотят ли французы улучшить отношения с россиянами? Всё неясно. Никто не знает, что случится дальше, поэтому нам нужен запасной план. Но это не значит, что мы думаем, что Россия нападет на Эстонию», — оговорился Хельме. И тут же, противореча сам себе, добавил, что своя роль в плане В может найтись и у Финляндии. «Уверен, что Финляндия заинтересована, чтобы на южном берегу Финского залива была независимая Эстония, а не снова Российская империя», — сказал министр. По мнению Марта Хельме, Россия всегда представляла опасность для Эстонии — и так будет и в дальнейшем.

Весь такой противоречивый

По словам Хельме, не стоит Эстонии надеяться и на Европейский союз, поскольку он не является «центром силы» в мире, а в будущем влияние ЕС станет еще слабее. Вообще Евросоюз Хельме публично сравнивает с другим союзом, Советским, — и это в Эстонии, где СССР объявлен символом всего самого плохого! Впрочем, министр не исключает, что НАТО еще может выйти из кризиса. Но надеяться на это не стоит, поэтому и нужно готовить другие планы. Премьер Эстонии Юри Ратас поспешил опровергнуть члена своего кабинета: «Все планы Эстонии сводятся к развитию нашего независимого оборонного потенциала и членству в НАТО. Альянс жизнеспособен и функционирует — как в военном, так и в политическом отношении в Европе и за ее пределами».

Бывший министр обороны Эстонии Маргус Цахкна во всеуслышание заявил, что, по его мнению, Март Хельме вполне быть может «агентом влияния» — естественно, России. «Министр внутренних дел Март Хельме, находясь на ключевом посту, представляет прямую угрозу нашей безопасности и не годен для этой должности», — сказал Цахкна изданию Eesti Päevaleht. Он напомнил, что год назад написал статью об агентах влияния и «полезных идиотах». И пояснил: «Тогда я думал, что в случае с Мартом и Мартином Хельме мы имеем дело с «полезными идиотами». Однако после последних событий нельзя исключать, что они могут быть агентами влияния», — подчеркнул Цахкна. Он дал понять, что считает вредительством слова Марта Хельме — как о необходимости плана В, так и о территориальных претензиях к России.

Хельме_5 Бывший министр обороны Эстонии Маргус Цахкна Фото: Global Look Press

Еще Хельме постоянно критикуют за то, что он, пожалуй, единственный из эстонского официоза, кто не боится общаться с российскими СМИ. Так, в июле в одном из таких интервью он сказал, что ратует за развитие эстонско-российских отношений и не думает, что РФ представляет угрозу для стран Балтии. После этого разразился гневными инвективами уже экс-министр юстиции Кристен Михал из оппозиционной Партии реформ.

Михал уверен, что такие интервью выставляют дураком не только самого интервьюируемого, но и его государство и народ. «То, что сделал Хельме как министр внутренних дел и заместитель премьер-министра, выгодно лишь разного рода кремлевским пропагандистским службам», — заявил деятель оппозиции. Впрочем, этим интервью Хельме умудрился порвать шаблон и противоположной стороне, помнящей его прежние высказывания о России как о «растущем монстре, какого мир в своей истории еще не видел».

Хельме_6 Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и премьер-министр Эстонии Юри Ратас Фото: REUTERS/Ints Kalnins