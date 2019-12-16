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Посол ЕС в России назвал условия улучшения двусторонних отношений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Такие крупные соседи, как Россия и Евросоюз, обязательно должны найти способ скорректировать отношения в соответствии с интересами, заявил «Известиям» посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

По его словам, несмотря на напряженные отношения Москвы и Брюсселя, сторонам нужно стремиться к улучшению ситуации, и это возможно в случае выполнения некоторых условий.

«Увидим ли мы какие-то реальные перспективы для улучшения ситуации в 2020 году, пока рано говорить. <…> Мы отметили прогресс в российско-украинских отношениях, что важно и для отношений между ЕС и Россией. Если вы посмотрите на пять принципов, определяющих политику ЕС в отношении РФ, «полное выполнение Минских соглашений» — это номер один», — сказал дипломат.

Эдерер указал, что реализация Минских соглашений, решение газового вопроса, станут залогом улучшения отношений РФ и ЕС. Он напомнил, что за 30 лет у ЕС и России было много «взлетов и падений», но стороны должны стараться развивать отношения дальше.

Кроме того, посол рассказал, что россияне стали крупнейшей категорией получателей шенгенских виз, обогнав даже граждан Китая, и пояснил, в каких сферах сотрудничество Евросоюза и нашей страны продвигается успешно.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Взаимодействие граждан России и ЕС — это безусловная история успеха»

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