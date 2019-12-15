Песков рассказал о тепле и холоде в отношениях России и США

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было несколько теплых и позитивных бесед. Однако общий фон двусторонних отношений можно назвать суровым и холодным, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В позитивных беседах речь шла, в частности, о развитии торгово-экономических отношений, передает слова Пескова «Интерфакс».

Кремль никогда не закрывает глаза на контраст между обещаниями американской стороны наладить отношения с Россией и «регулярными санкционными упражнениями», отметил представитель российского лидера. По его словам, этот контраст налицо и ситуация длится не первый год.

Ранее 15 декабря Песков заявил, что сейчас не ведется подготовка встречи Путина и Трампа. Он уточнил, что Путин готов к любым контактам и сам это неоднократно подтверждал, но никаких конкретных планов в данный момент нет.