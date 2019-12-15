Песков рассказал об отсутствии подготовки встреч Путина и Трампа в ближайшее время

Подготовка новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сейчас не ведется. Об этом в интервью программе «Большая игра» (Первый канал) заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Путин готов к любым контактам и сам это неоднократно подтверждал, однако конкретных планов на этот счет сейчас нет, передает ТАСС.

Кремлевский спикер отметил, что с американской стороной есть контакт на уровне дипломатов и военных. Это, по его словам, позитивно.

«По крайней мере это позволяет поддерживать диалог по сиюминутным проблемам и позволяет нам дальше не сваливаться в какую-то яму, скажем так, острых противоречий», — подчеркнул он.

В том же интервью Песков рассказал, что у Путина есть ряд разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, и им, несмотря на начатый диалог, пока не удается найти консенсус по некоторым вопросам. По его словам, разговор глав государств длился около 10–15 минут (это «достаточно не так коротко», заявил представитель российского президента), потом их прервал французский лидер Эммануэль Макрон, настаивавший на продолжении работы в «нормандском формате».