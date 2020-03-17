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Бой между Ковалевым и Баррерой отменили из-за COVID-19

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и кубинским бойцом Салливаном Баррерой, который должен был пройти 25 апреля в американском штате Калифорния, отменен из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.

В Twitter Коппинджер написал, что организаторы отменили боксерский вечер в городе Индио. Помимо поединка Ковалева и Барреры, отменена встреча между японцем Наоя Иноуэ и филиппинцем Джонриэлем Касимеро. Официального заявления от организаторов пока нет.

Ковалев выиграл 34 поединка, 29 из них — нокаутом, при четырех поражениях и одной ничьей. В ноябре прошлого года на поединке в Лас-Вегасе он проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO).

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