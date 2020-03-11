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Бывшая девушка боксера Мейвезера найдена мертвой в собственной машине

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Фото: instagram.com/Josie Harris (@ josielharris)
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Бывшая девушка и мать троих детей американского боксера Флойда Мейвезера Джози Харрис обнаружена мертвой в собственном автомобиле возле дома в Валенсии, штат Калифорния. Об этом в среду, 11 марта, сообщает TMZ.

Тело 40-летней женщины было найдено после поступившего в полицию звонка. Личность звонившего неизвестна, как не сообщается и о причинах гибели Харрис. Следов насилия на теле женщины не обнаружено.

Мейвезер и Харрис состояли в отношениях с 1995 по 2010 год. В сентябре 2010 года боксер был осужден на два месяца тюрьмы за нападение на Харрис на глазах у детей. Женщина сообщала, что она подвергалась насилию со стороны боксера шесть раз.

Впоследствии в интервью американской телеведущей Кэти Курик Мейвезер отрицал обвинения бывшей подруги. Харрис была возмущена и позже подала на Мейвезера иск в суд за клевету и потребовала компенсацию в размере $20 млн.

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