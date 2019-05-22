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Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в домашнем насилии

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Фото: Global Look Press/Ik Aldama
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Американский актер Джонни Депп подал иск в суд на бывшую жену Эмбер Херд, обвинив ее в побоях и клевете, и потребовал компенсацию в $50 млн. Об этом сообщает 21 мая Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

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По его словам, в 2015 году экс-супруга запустила в него бутылкой водки, которая разбилась и отсекла ему часть среднего пальца на правой руке. Депп утверждает, что из-за полученной травмы перенес несколько операций и даже чуть не умер, потому что трижды у него начиналось заражение. Также актер заявил, что из-за этого ему пришлось улететь из Австралии в США в разгар съемок «Пиратов Карибского моря», а это стоило компании Disney нескольких миллионов долларов, отмечает телеканал «360».

«Смешивая рецептурные и безрецептурные препaрaты с алкоголем, госпожa Херд совершала бесчисленные акты домашнего насилия в отношении меня, чaсто в присутствии свидетелей. В некоторых случаях это заканчивалось серьезными телесными повреждениями», — приводит его слова НСН.

Актер также отметил, что Эмбер Херд нарисовала себе синяки, когда в 2016 году происходило судебное слушание по этому делу. Он отметил, что его слова подтверждают записи с камер видеонаблюдения. В заявлении Депп отмечает, что экс-супруга била его кулаком и ногами и «неоднократно бросала в тело и голову предметы, в том числе тяжелые бутылки, банки с газировкой, горящие свечи, телевизионные пульты дистанционного управления и растворитель для краски», пишет телеканал «Звезда».

Адвокат Эмбер Херд назвал обвинения Деппа «отчаянной попыткой» возродить карьеру актера инициированием «необоснованных судебных процессов».

21 мая сообщалось, что Депп задолжал бывшим адвокатам порядка $350 тыс., в результате чего юридическая компания подала на него в суд.

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