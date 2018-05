Доброе торжество заморского вампиризма

В «Олимпийском» выступила группа Hollywood Vampires. Концерт «голливудских вампиров» на одной из самых больших столичных площадок — явление необычное. С одной стороны, как самодостаточное явление эта группа еще не обрела стойкой армии поклонников. С другой — каждый из трех основных участников коллектива — серьезная величина в шоу-бизнесе. Так что совместное появление Элиса Купера, гитариста группы Aerosmith Джо Перри и всеобщего любимца актера Джонни Деппа, в принципе, могло собрать необходимый зрительский кворум.

Если для Купера и Перри подобные шоу в России — штука привычная, то ранее увидеть на сцене Деппа (еще в составе его группы The Kids) могли лишь избранные — он однажды уже играл в Москве на закрытой вечеринке. Тогда это выглядело не слишком убедительно, и сейчас его появление в столь солидной компании настраивало на скептический лад. Как выяснилось — напрасно.

Стоит напомнить, что музыкантские амбиции Джонни Деппа изначально преобладали над актерскими. И если бы не его случайное знакомство с молодым Николасом Кейджем, пригласившем Деппа на пробы фильма «Кошмар на улице Вязов», возможно, не было бы ни «Аризонской мечты», ни «Мертвеца», ни «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», ни «Пиратов Карибского моря» (благодаря которым в этот вечер собралось не меньше половины зала). Ни, наконец, «Мрачных теней», на съемочной площадке которых и закрепилась дружба Джонни Деппа и короля шок-рока Элиса Купера.

Дальше — дело техники: веселых знаменитостей, желающих провести свободное время, эксплуатируя профессиональные навыки, в Голливуде всегда хватало. Ну, а название Hollywood Vampires всплыло из лихих времен, когда зажигавшие ночи напролет и отдыхавшие днем Элис Купер, Джон Леннон, барабанщик The Who Кейт Мун и еще несколько хороших парней объединились в некий клуб по сибаритским интересам.

С той поры много воды утекло. Участники нынешнего состава, за исключением разве что Деппа, давно поставили стаканы на дальнюю полку, но отнюдь не повесили гитары на гвоздь. Это стало понятно с первых же аккордов.

Авторского материала у «вампиров» пока не слишком много, ставка сделана на проверенные временем номера Five To One/ Break On Through (The Doors), The Jack (AC/DC), Baba O’Riley (The Who), Heroes (Дэвида Боуи) и песни Купера и Aerosmith. С материалом друзья обращаются трепетно и верно — чего стоит «вампирское» прочтение легендарного хита Ace Of Spades группы Motorhead! Каждое исполнение сопровождалось появлением на экране авторов песен, и у тех, кто понимал, о чем идет речь, вызывало скупые слезы.

Внимание публики в первую очередь было привлечено, конечно же, к Джонни Деппу, действительно показавшему себя отменным рок-н-ролльным гитаристом, одинаково ловко справлявшимся как с ритм-, так и с соло-партиями. За что его щедро одаривали зрительскими восторгами в виде летящих на сцену букетов цветов вперемешку с лифчиками. Возвращаясь к авторскому материалу, он у «вампиров» весьма неплох. Особенно My Dead Drunk Friends c леденящим душу припевом «Мы пьем и деремся. И мы сражаемся, и нас тошнит» на фоне всплывающих портретов ушедших рок-героев — Джимми Хендрикса, Бона Скотта, Джона Бонема и почему-то Джона Леннона, в радикальном пьянстве не замеченного. «Может, потому что женился по-пьяни?» — разъяснил сидевший рядом с корреспондентом «Известий» поклонник рока лет пятидесяти.

Трибьютная вещь People Who Died принадлежит перу блистательного, но не слишком широко известного у нас панк-музыканта Джима Кэролла. Доведенная до плотного массированного звучания, воскрешающего в памяти отголоски современников Кэролла — Ramones, она тоже сопровождалась видеорядом из портретов ушедших товарищей по боям и вызывала массовый отклик в партере и на трибунах.

Элис Купер активно держал удар — безвозвратно метал в толпу трость и шляпу и менял наряды. Джо Перри — всаживал крепкие рифы и соло, периодически занимая место у микрофона. Не подкачали и приглашенные музыканты, чей список в группе варьируется. На этот раз «вампирам» вторили басист Крис Уайс, работавший с Миком Джаггером и Оззи Осборном, гитарист Томми Хенрикссен, барабанщик Глен Собел и бэк-вокалистка Шерил Купер из штатного состава Элиса Купера, клавишник Aerosmith Бак Джонсон. При такой поддержке достойное шоу просто не могло не состояться.

Понятно, что, приглашая Hollywood Vampires в Россию, промоутеры шли на очевидный риск. Группа, на которую за морями ходят всей семьей как на большой рок-н-ролльный праздник, где родители наслаждаются встречей с кумирами юности, а дети и внуки впадают в неистовство, наблюдая за Джеком Воробьем, скачущим с гитарой наперевес, вряд ли могут так же принять в России. Тем не менее, сделав упор не на прибыль от концерта, а на возможность показать настоящий, современный рок-н-ролл, организаторы явно не прогадали. Это был праздник рок-н-ролла, после которого явно не один поклонник красавчика Джонни возьмется за гитару.