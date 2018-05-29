Прямой эфир

Поклонницы забросали Джонни Деппа нижним бельем на концерте в Москве

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поклонницы забросали Джонни Деппа нижним бельем во время его выступления со своей группой Hollywood Vampires в Москве.  

Шоу состоялось 28 мая в СК «Олимпийский». В состав группы голливудского актера и музыканта входят Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри. В концерте прозвучала песня Heroes Дэвида Боуи в исполнении Деппа, а также группа сыграла композиции The Doors, The Who, Pink Floyd, Led Zeppelin, Джимми Хендрикса и других титанов мировой рок-музыки. Публика хорошо принимала музыкантов, некоторые поклонницы даже начали бросать на сцену бюстгалтеры в знак признательности, пишет сайт kp.ru. 54-летний Депп не растерялся и украсил полученными из зала аксессуарами гитару и микрофонную стойку.

Рок-музыканты прибыли в Москве вечером 26 мая. Джонни Депп побывал в Мавзолее Ленина на Красной площади, а также посетил музей-квартиру Владимира Маяковского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонни Депп назвал привлекательные черты русских девушек
Джонни Депп и Элис Купер прогулялись по Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017