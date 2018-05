Поклонницы забросали Джонни Деппа нижним бельем на концерте в Москве

Поклонницы забросали Джонни Деппа нижним бельем во время его выступления со своей группой Hollywood Vampires в Москве.

Шоу состоялось 28 мая в СК «Олимпийский». В состав группы голливудского актера и музыканта входят Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри. В концерте прозвучала песня Heroes Дэвида Боуи в исполнении Деппа, а также группа сыграла композиции The Doors, The Who, Pink Floyd, Led Zeppelin, Джимми Хендрикса и других титанов мировой рок-музыки. Публика хорошо принимала музыкантов, некоторые поклонницы даже начали бросать на сцену бюстгалтеры в знак признательности, пишет сайт kp.ru. 54-летний Депп не растерялся и украсил полученными из зала аксессуарами гитару и микрофонную стойку.

Рок-музыканты прибыли в Москве вечером 26 мая. Джонни Депп побывал в Мавзолее Ленина на Красной площади, а также посетил музей-квартиру Владимира Маяковского.