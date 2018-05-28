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Джонни Депп назвал привлекательные черты русских девушек

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Американский актер и музыкант Джонни Депп признался, что его привлекают славянские черты лица.

По его словам, в глазах русских женщин видна тысячелетняя культура нации и этот взгляд вызывает «притяжение».

Звезда Голливуда прибыл в Москву накануне концерта в «Олимпийском», который состоится 28 мая. Он выступит в составе группы Hollywood Vampires вместе с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри, отмечает «Пятый канал».

Накануне рокерам устроили культурную программу с посещением музеев и туристических достопримечательностей. Так, Депп прогулялся по центру Москвы, заглянул в музей Маяковского и сделал фото с бюстом Сталина.

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