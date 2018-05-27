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Джонни Депп побывал в мавзолее

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Daniel Leal-Olivas
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Звезда американского кино и музыкант Джонни Депп приехал в Россию с единственным концертом. Он уже побывал в мемориальной квартире поэта Владимира Маяковского, видел мавзолей Ленина и планирует посетить в магазин музыкальных инструментов.

В Москву Депп прилетел вместе с рок-певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в рамках проекта Hollywood Vampires, передает ТАСС. Концерт состоится 28 мая в «Олимпийском».

Звезда Голливуда признался, что в предыдущие визиты в Москву у него не хватало времени, чтобы посмотреть достопримечательности российской столицы.

«Вчера я был в мемориальной квартире одного из моих любимых поэтов Владимира Маяковского — у него были страсть, драйв, много силы», — рассказал Депп.

Он уточнил, что его первой детской любовью была и остается музыка.

В репертуар группы Hollywood Vampires входят композиции The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who. Собственные композиции Hollywood Vampires войдут в будущую пластинку.

В январе стало известно, что американский рок-певец Мэрилин Мэнсон пригласил Деппа присоединиться к его группе в качестве гитариста. 

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