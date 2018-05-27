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Джонни Депп посетил Музей Маяковского в Москве

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Американский актер и музыкант Джонни Депп посетил 26 мая Музей Маяковского в Москве в рамках проекта группы Hollywood Vampires.

Концерт группы пройдет 28 мая в СК «Олимпийский», написали организаторы шоу в Facebook. Выступление станет первым для Hollywood Vampires в России.

Джонни Депп основал группу вместе с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в 2015 году.

В репертуар группы входят композиции The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who. Собственные композиции Hollywood Vampires войдут в будущую пластинку.

Государственный музей Владимира Маяковского основан в 1937 году. Основное здание музея на Лубянке пока закрыто на капитальный ремонт, но продолжает работать филиал в мемориальной квартире семьи Маяковских на Большой Пресне.

В январе стало известно, что американский рок-певец Мэрилин Мэнсон пригласил Джонни Деппа присоединиться к его группе в качестве гитариста. Мэнсон и Депп дружат не один десяток лет и не раз выступали вместе на сцене.

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