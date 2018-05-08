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Джонни Депп напал на помощника на съемках фильма

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Фото: Global Look Press/Ray Tang
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Звезда Голливуда Джонни Депп напал на одного из менеджеров картины «LAbyrinth». Инцидент произошел во время съемок в центре Лос-Анджелеса.

Конфликт возник, когда менеджер по локациям сообщил режиссеру, что время на перекрытие улицы завершено, но Брэд Фурман отметил, что лучше тому сказать это лично Деппу, пишет New York Post.

Когда актер, употреблявший спиртное, услышал фразу, что «этот дубль — последний», то разозлился и попытался ударить менеджера. «Да кто ты такой? У тебя нет на это права!» — кричал Депп, а потом предложил менеджеру ударить его, предложив за это $100 тыс.

В итоге коллеги по съемкам буквально оттащили знаменитость от менеджера.

На минувшей неделе стало известно, что телохранители Джонни Деппа подали на него в суд. Минувшим летом актер допустил скандальные высказывания в адрес Дональда Трампа на встрече с гостями фестиваля в Гластонбери.

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