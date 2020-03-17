Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса

Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами. Об этом 17 марта заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, подведомственного минздраву Германии.

Так, институт повысил оценку угрозы риска заболевания COVID-19 с «умеренного» уровня до «высокого». Вилер отметил, что количество случаев заражения растет и отследить цепочку заболевания становится всё сложнее. В связи с этим глава института назвал принимаемые меры по предотвращению распространения вируса недостаточными, пишет Spiegel.

Также Вилер допустил, что реальных случаев заражения в стране больше, чем официально объявленных, из-за недостаточных мощностей лабораторий, которые проводят тесты. Согласно его прогнозу, у каждого пятого пациента новый вид пневмонии будет протекать тяжело, сообщает Welt.

«Если не удастся замедлить распространение (коронавируса. — Ред.), то можно ожидать несколько миллионов новых случаев заболевания в ближайшие месяцы», — отметил Вилер.

Он призвал сферу здравоохранения максимально увеличить потенциал, а граждан — соблюдать меры предосторожности. По оценке Вилера, вакцина будет готова только в 2021 году, передает ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения. В связи с этим она призвала жителей страны к «сплоченности и благоразумию».

По данным на 17 марта, в Германии диагностировано 6012 случаев заболевания коронавирусом, 13 человек скончались. Таким образом, количество инфицированных за сутки увеличилось на 1100 человек.

2 марта в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России заявили, что разработка вакцины от COVID-2019 уже ведется, однако она будет доступна для населения не ранее чем через полтора года. Однако, по мнению специалиста НИИ вирусологии имени Ивановского Михаила Щелканова, вакцина будет окончательно готова уже в конце июня текущего года.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.