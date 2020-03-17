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Регионам поручено проверять на COVID-19 вернувшихся из Европы россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Губернаторы получили распоряжение от главы Роспотребнадзора Анны Поповой обеспечить проверку на коронавирус SARS-CoV-2 всех вернувшихся из Европы в Россию в течение двух недель. Об этом во вторник, 17 марта, свидетельствует постановление главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: обеспечить проведение лабораторного обследования на COVID-19 всем лицам, вернувшимся в течение 2-х недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления простудных заболеваний», — говорится в тексте.

Также документ обязывает глав регионов ограничить массовые мероприятия и обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образовательных организациях, по возможности, реализовать переход на дистанционное обучение.

Губернаторам поручено провести разъяснительную работу с бизнесом по поводу профилактики коронавируса с тем, чтобы были введены ограничения на зарубежные командировки, проводилась регулярная дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, а совещания были переведены в заочный формат.

Региональные минздравы получили распоряжение обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находившимся в контакте с больным коронавирусом.

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Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на всю территорию России за исключением Москвы.

Ранее, 16 марта, вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала селекторное совещание Рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом с регионами 17 марта. Она добавила, что предметом обсуждения станут дополнительные возможности по противодействию распространению инфекции, которые могут предоставить субъекты РФ.

В тот же день Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек, заразившихся коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 12:00 мск 17 марта, в мире заразились более 183 300 человек, вылечились 79 908 пациента, а умерли 7177 человек.

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