МИД заявил о готовности принять меры для возвращения россиян

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва предпримет все необходимые меры для возвращения россиян на родину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

По его словам, сейчас устанавливается точное число российских граждан в странах, где зафиксирован коронавирус. Грушко подчеркнул, что Россия надеется на помощь государств в вывозе россиян в страну.

«Мы рассчитываем на то, что все государства, к которым будут обращаться, сделают всё необходимое, чтобы максимально облегчить участь всех людей, включая российских граждан, и в данном случае обеспечить все необходимые условия для того, чтобы мы могли их вывезти на родину», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 17 марта.

Накануне МИД России призвал США прекратить намеренно мешать Ирану в борьбе с коронавирусом и немедленно снять санкции.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 183 000 человек, вылечились более 79 900 пациентов, а умерли более 7100 человек.