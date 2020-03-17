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В Воронеже у двух студенток из Непала заподозрили коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Воронежской области у двух студенток из Непала заподозрили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу правительства региона во вторник, 17 марта.

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Отмечается, что у одной из девушек есть признаки ОРВИ, а вторая находилась с ней в контакте. На данный момент они находятся в областной детской клинической больнице №2. У них взяли анализы на инфекцию, результаты станут известны позднее.

Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Воронежской области, на 17 марта в регионе нет инфицированных, так как выполненные анализы показали отрицательный результат. В ведомстве отметили, что у трех пациентов тесты на коронавирус выполняются. В стационарах находятся девять человек, 16 уже выписаны.

«Состояние всех пациентов удовлетворительное. В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению Воронежской области не превышает эпидемических порогов», — сказано в сообщении.

Ранее, во вторник, в Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек с коронавирусной инфекцией.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 183 000 человек, вылечились более 79 900 пациентов, а умерли более 7100 человек.

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