В России могут запретить кальяны в общественных местах из-за коронавируса

В России могут запретить курение кальянов в общественных местах из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. С данной инициативой выступил социальный комитет Совета Федерации, который намерен направить ее к руководству палаты для последующего рассмотрения в правительстве.

«Мы обратимся к руководству Совета Федерации с предложением обратиться в координационный совет при правительстве с тем, чтобы мгновенно его постановлением запретить курение кальянов в общественных местах, а также закрыть сами кальянные», — рассказал «РИА Новостям» первый замглавы комитета Валерий Рязанский во вторник, 17 марта.

Он отметил, что кальян могут курить сразу несколько человек, при это не дезинфицируя трубку, которую передают друг другу. По словам Рязанского, поправки о запрете курения кальянов в общественных местах рассматривает Государственная дума, однако они пока не прошли второе чтение.

В текущей ситуации, подчеркнул первый замглавы, данные решения необходимо принимать постановлением правительства.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин распорядился запретить продажу билетов водителями в салонах общественного транспорта города.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек с заражением коронавирусом.