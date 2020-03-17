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Росавиация допустила банкротство аивакомпаний из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса. Такую вероятность допустил первый замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько.

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«Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации. Фактически возникают риски банкротств авиаперевозчиков, находящихся в сложном финансовом положении», — цитирует его «Интерфакс» 17 марта.

Так, от временного закрытия авиасообщения с Китаем перевозчики потеряли около 1,7 млрд рублей только в феврале. По словам Нерадько, на сегодняшний день сложное финансовое положение уже испытывает авиаперевозчик «ЮТэйр».

В качестве меры поддержки Росавиация рассматривает обнуление аэронавигационных сборов в Дальневосточном федеральном округе и Арктике и снижение на 50% в других регионах. Такая мера позволит снизить себестоимость перевозок, отметил Нерадько. Также ведомство предлагает ввести мораторий на рост аэропортовых тарифов для перевозчиков.

«В целом сейчас Минтранс, Росавиация готовят комплексный план поддержки не только авиакомпаний, но и аэропортов, и других организаций отрасли», — заключил он.

Накануне вице-премьер Андрей Белоусов заверил, что правительство окажет поддержку отраслям экономики, оказавшимся в зоне риска из-за коронавируса. Речь идет, в первую очередь, об авиаперевозках, туризме и строительстве. В частности, рассматривается прямое субсидирование и недопущение свертывания открытых кредитных линий банков.

В ближайшее время будет сформирован перечень системообразующих предприятий, которые смогут получать господдержку в приоритетном порядке.

Также 16 марта было принято решение ввести отсрочку налогов для туризма и авиаперевозок.

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