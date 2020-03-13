СМИ сообщили о планах Lufthansa обратиться за господдержкой из-за коронавируса

Авиакомпания Lufthansa собирается запросить государственную поддержку из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает газета Handelsblatt.

По данным издания, руководитель Lufthansa Карстен Шпор записал видеообращение к своим сотрудникам о том, что менеджмент компании сейчас ведет переговоры с правительством о возможной финансовой поддержке из-за распространения эпидемии коронавируса.

В частности, он заявил, что будет присутствовать на встрече делового сообщества с канцлером Германии Ангелой Меркель, где планирует обсудить этот вопрос. Данную информацию журналистам подтвердили и в пресс-службе авиаперевозчика.

«Федеральное правительство предоставляет различные инструменты для помощи в краткосрочной нехватке ликвидности, например, кредитные инструменты и программы гарантий», — сказал координатор федерального правительства Германии по вопросам воздухоплавания и космонавтики Томас Ярцомбек.

Он отметил, что эти инструменты господдержки будут доступны для всех отраслей промышленности и авиационно-космическая сфера — не исключение.

«При необходимости их можно расширить, сделать более гибкими или использовать в короткие сроки. Наша цель — сохранить как можно больше рабочих мест», — добавил чиновник.

В Lufthansa обеспокоены запретом президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на въезд в США из европейских стран. В результате этого распоряжения, по сведениям авторов статьи, авиакомпания теряет доходы от своего самого важного и прибыльного направления.

В связи с этим в компании допустили продолжение корректировки полетной программы и ожидается, что часть рейсов будет отменена.

«На данный момент ситуация чрезвычайно динамичная», — заявили в Lufthansa.

Ранее в этот же день авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила порядка 30 международных рейсов из России в Италию, Испанию, Германию, Францию, Израиль и Индию из-за угрозы распространения коронавируса.

Скорректировали свои полетные программы и отменили целые блоки рейсов в европейские страны еще несколько российских компаний: в их числе «Аэрофлот», Utair и «Победа».

Кроме Lufthansa из международных перевозчиков отложили или перенесли рейсы южнокорейская Korean Air, португальская TAP, латвийская AirBaltic и ирландская Ryanair.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 139 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5,1 тыс. пациентов.