«Победа» приостановит полеты в ряд городов Германии и Испании

Российский лоукостер «Победа» объявил о приостановке с 13 марта рейсов из Москвы в ряд городов Германии и Испании в связи со введенным ограничением на эти направления. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании 11 марта.

Так, с пятницы временно прекращаются полеты в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. Клиентам, уже купившим билеты на данные направления, вернут деньги в полном объеме, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот день «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов в Германию, Италию, Испанию и Францию на период с 13 марта по 30 апреля. Речь идет о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга. Ограничения ввела и авиакомпания «Россия» на полеты из тех же российских городов в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.

Позднее российский оперативный штаб сообщил о рекомендации ограничить с 13 марта авиасообщение с теми же странами, оставив регулярные рейсы из Москвы в ряд городов этих государств. Чартерными рейсами будут вывозить в указанные страны их граждан и иностранцев, а также возвращать россиян на родину. Данные направления будут обслуживаться в терминале F столичного аэропорта Шереметьево.

Корректировки в полетные планы уже ввели различные международные авиакомпании, в том числе германская Lufthansa, южнокорейская Korean Air, португальская TAP, латвийская AirBaltic и ирландская Ryanair.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. В феврале организация предупреждала, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — предположительно, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты. Кроме того, регистрируется всё больше случаев заболевания, когда пациенты не контактировали ранее с заболевшими и не посещали КНР.