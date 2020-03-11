Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Ирландии

Первый случай смерти от COVID-19 зафиксирован в Ирландии. Об этом в среду, 11 марта, сообщает департамент здравоохранения страны.

«Центр охраны здоровья сегодня был проинформирован о том, что пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Ирландии», — говорится в публикации.

По данным ведомства, всего в стране заразились 34 человека.

Ранее в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. При этом генеральный директор организации Теодор Гебрейесус отметил, что в ближайшие дни и недели ожидается увеличение количества смертей в затронутых вирусом странах.

11 марта ученые предположили, что заболевание может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.