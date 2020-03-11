Utair приостановила полеты из Москвы в Милан до конца мая

В связи с распространением в Италии нового коронавируса (SARS-CoV-2) российская авиакомпания Utair приостанавливает рейсы в Милан до конца мая. Об этом говорится в опубликованном в среду, 11 марта, сообщении на сайте авиаперевозчика.

«В связи со вспышкой коронавируса в Италии Utair приостанавливает рейсы из Москвы в Милан и обратно в период с 20 марта по 31 мая. В интересах пассажиров отмененных рейсов авиакомпания вернет деньги за билеты в полном объеме, в том числе по невозвратным тарифам, без каких-либо удержаний», — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что авиаперевозчик выполнит три рейса по данному маршруту: 11, 15 и 18 марта — для того чтобы у пассажиров авиакомпании была возможность вернуться из поездок.

С 10 марта Италия закрыта на карантин. Принятые правительством в ночь на 8 марта меры для Ломбардии и еще 14 провинций действуют со вторника по всей стране. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Не работают музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.