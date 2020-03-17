На Урале принудительно госпитализируют четырех человек

Четыре пассажира поезда Москва – Новый Уренгой будут госпитализированы по решению суда в принудительном порядке. Это связано с тем, что они контактировали с гражданином, у которого подтвердился коронавирус SARS-CoV-2, сообщил во вторник, 17 марта, руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

«В поезде Москва – Новый Уренгой ехал гражданин [с подтвержденным коронавирусом], шесть человек из поезда вышли в Свердловской области <...> Если два человека были госпитализированы сразу в городе Талица, то четыре человека в Екатеринбурге отказались от госпитализации. Вчера состоялись судебные заседания, сегодня они будут госпитализированы», — приводит слова Козловского ТАСС.

Также он добавил, что в настоящий момент в Свердловской области в изоляции находится один человек — гражданка Китая, которая приехала 12 марта. В общей сложности под наблюдением врачей в регионе находятся 422 человека.

Накануне, 16 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта в Санкт-Петербурге госпитализировали еще восемь человек с заражением коронавирусом.