В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 17 марта.

«Хочу напомнить, что на уровне правительства наши белорусские партнеры и друзья были информированы заранее, что такие меры (частичное закрытие российской-белорусской границы. — Ред.) будут приниматься. Мы понимаем и эмоциональный настрой, но считаем подобную критику несправедливой», — сказал он.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что поднимет данный вопрос во время ближайших телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Пескова, 16 марта такой диалог не состоялся, однако лидеры «созваниваются часто» и могут делать это в течение дня. Состоится ли беседа во вторник, 17 марта, Пескову неизвестно.

Решение о частичном закрытии границы с Белоруссией Россия приняла 16 марта. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска, отмечая, что в вопросе противодействия коронавируса каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми.

Однако Лукашенко такой шаг раскритиковал, заявив, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке, да и «закрывать нечего», ведь граница между странами не демаркирована. По его мнению, Москве следовало договориться с Минском о введении контроля на совместной границе Союзного государства и предоставить помощь «и материально, и людскими ресурсами», чтобы белорусская сторона осуществляла контроль на той территории.

Белоруссия в свою очередь,закрывать границы от соседних государств не будет, иначе «люди будут в бешенстве», считает Лукашенко. До этого он рассказывал об успешном опыте сдерживания коронавируса благодаря системе здравоохранения, действующей с советских времен.

В белорусском МИДе выразили сожаление и попросили предоставить информацию о параметрах выполнения этой меры.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.