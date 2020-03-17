Мэра Мурманска отправили на карантин после посещения шахматного турнира

Мэр Мурманска Евгений Никора отправлен на карантин в областную клиническую больницу после посещения шахматного турнира, у одного из участников которого позже диагностировали коронавирус. По словам градоначальника, никаких симптомов у него нет.

Никора подчеркнул, что не общался с участниками турнира, но согласен с тем, что профилактические требования надо исполнять, передает «Интерфакс».

Мэр работает из больницы дистанционно. Его анализы пока не готовы.

По информации агентства «Би-порт», если анализы мэра на коронавирус будут отрицательными, его отпустят на домашний карантин. Никора рассказал, что в Мурманске он живет на съемной квартире, а его семья проживает в городе Полярные Зори, поэтому угрозы заражения домочадцев нет.

16 марта в Мурманске госпитализировали гражданина Ирландии, участвовавшего в шахматном турнире. Его анализ на коронавирус дал предварительно положительный результат.

Ранее, в марте, в Мурманске из-за коронавируса отменили ряд мероприятий. Кроме того, некоторые события пройдут без иностранных участников.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.