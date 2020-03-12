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Международную конференцию перенесли в Мурманске из-за коронавируса

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В Мурманске отменена дата проведения международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Причиной стала пандемия коронавируса в мире.

Мероприятие должно было состояться 24 марта. На него приглашены представители исполнительной власти приморских регионов, научных и деловых сообществ, а также бизнесмены и активисты из Исландии, Норвегии, Бельгии и других стран. Однако из-за объявленной пандемии в Мурманской области принято решение о переносе конференции. Новая дата пока не сообщается, пишет ИА «Би-порт».

Также из-за угрозы распространения коронавируса была отменена «Лыжня дружбы». Кроме того, праздник Севера пройдет без иностранных участников.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных в мире превышает 128 тыс. человек. В России сообщается о 28 заболевших, среди них один ребенок.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что пандемия закончится в июне, если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры.

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