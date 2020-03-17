Бокал вина перед апокалипсисом: как Париж переживает эпидемию

Очереди за туалетной бумагой, закрытые парки и туристы в панике. Пока Россия только привыкает к новым ограничениям в связи с коронавирусом, Франция уже давно существует в новой реальности. «Известия» узнали, как живут парижане в разгар эпидемии.

«Ни масок, ни геля»

Бесконечная очередь растянулась на подходе к крупному сетевому супермаркету на авеню Моцарта в западной части Парижа. Все молча ждут — число покупателей внутри магазина строго ограничено сотней человек, продукты дают «в одни руки». Почти никого нет в масках.

Контролируют покупки кассиры, а при входе и внутри дежурят стражи порядка.

— Все ждут, что сегодня вечером Эммануэль Макрон (президент Франции) объявит карантин, — объясняет мне чернокожий гигант-охранник, — вот народ и решил запастись на случай нехватки. Все всё и метут.

За долгие годы работы во Франции никогда не видел, чтобы так штурмовали магазины — разве что в сезон распродаж. В дирекции супермаркета «Известиям» сказали, что наибольшим спросом пользуются туалетная бумага, гигиенические перчатки, макаронные изделия, крупы, мука и консервы. Рядом с магазином — аптека, в которую тоже очередь. Надпись на стеклянной двери предупреждает: «Ни масок, ни геля».

Всегда оживленная авеню Моцарта непривычно пустынна — народ стоит только у булочных и у табачного киоска. Все остальное закрыто: рестораны, кафе, бистро, винная лавка, парикмахерские, химчистка, агентство по торговле недвижимостью и даже русская кулинария. И на соседней улице — похоронное бюро. «Все что надо человеку в жизни и даже после нее», — улыбается старик, рассматривая витрину.

«Не опустошайте магазинные полки, — умоляет соотечественников с телеэкранов министр сельского хозяйства Дидье Гийом. — На них ничего нет не потому, что кончились запасы, а потому что вы всё смели. Нет никакого дефицита».

Ему вторят директора и владельцы супермаркетов, которые уверяют, что на складах продуктов хватит минимум до лета. Однако их никто не слушает.

Пир во время чумы

После неожиданного закрытия властями всех ресторанов и кафе во Франции в минувший уикенд выдалась теплая солнечная погода. И парижане заполнили набережные Сены, парки, эспланады, площади. Они словно хотели попрощаться весенним теплым днем, с прежней жизнью, которая вспоминается такой беззаботной по сравнению с наступившей катастрофой.

За столиком кафе (не работает) — двое. Девушка сидит на коленях у молодого человека. «Мы расстаемся с прошлой жизнью и поднимаем последний бокал перед апокалипсисом», — кричит она прохожим. И это несмотря на то, что врачи просят французов оставаться дома и свести до минимума контакты с окружающим миром: «Уличные гуляния — пир во время чумы», — твердят медики.

— Люди не ведают, что творят, — заявил «Известиям» шеф «Скорой помощи» парижской больницы Жоржа Помпиду Филипп Жювен. — COVID 19 стремительно прогрессирует. Вирус спровоцировал невиданный наплыв больных. Вижу, как надвигается устрашающая волна, которая накроет нас всех. Во многих лечебницах нет больше мест, не хватает медперсонала и необходимых материалов.

В карантин помещены около 600 полицейских, которые могут оказаться инфицированными. Чтобы немного снять стресс, власти повторяют, как мантру, цифру «98» — якобы именно такой процент инфицированных выздоравливает. Есть и другие прогнозы, согласно которым заразу подхватят 60-70% французов, то есть около 40 млн человек. Если верить приблизительным оценкам, появившимся в СМИ, то эпидемия убьет от 30 до 300 тыс. В поисках спасения многие парижане спешно покидают столицу.

Возмущение французов вызвало решение властей провести в минувшее воскресенье на фоне галопирующей эпидемии первый тур муниципальных выборов. Их бойкотировало больше половины электората, около 55%, рекордный результат в истории Пятой республики.

Кто изобретет «новый капитализм»

Вслед за вирусом наступает беспрецедентный финансово-экономический кризис, какого Франция не знала со времени Второй мировой войны. Начинают закрываться промышленные предприятия. Прекращают работать — как минимум на неделю — заводы «Мишлен» во Франции, Италии и Испании. На 90% сократит свои полеты авиакомпания «Эр Франс».

«Не увольняйте персонал, ограничивайтесь частичной безработицей, — взывает к работодателям с телеэкрана министр труда Мюриэль Пенико, — Мы постараемся помочь. В противном случае возникнут такие социально-экономические проблемы, которые будет крайне трудно решить».

Так или иначе эпидемия, полагают политологи, станет поворотным пунктом в истории Франции и, быть может, всей Европы. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр призывает изобрести «новый капитализм», ибо «старый», по его мнению, не выживет в условиях роста социального неравенства и нерешенных проблем.

Анна Нетребко и «Борис Годунов» пока в репертуаре

Еще одной жертвой вируса пали туристы, которые чувствуют себя в эти дни растерянными в Париже. Закрыты не только театры, мюзик-холлы, кабаре, но и все знаковые достопримечательности, ради которых приезжают в город на Сене — от Лувра до Эйфелевой башни. В понедельник прекратят доступ в парижские парки.

— Мы не знаем, что здесь делать. Нам даже негде поесть, — говорит мне соотечественница Катерина из Москвы, с которой я познакомился на площади у парижской Оперы Бастилия. — В гостинице ресторан закрыт, нам дают только завтрак.

Приостановлены работы по укреплению Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара почти год назад. Закрылся Российский духовно-культурный православный центр на набережной Бранли, сообщил «Известиям» его руководитель Леонид Кадышев.

Парижская Опера прекратила спектакли как минимум до начала апреля, сказал «Известиям» шеф ее пресс-службы Мартен Кулон. Убытки уже исчисляются десятками миллионов евро. Придется отказаться от нескольких балетных и оперных спектаклей. Но пока остается в программе опера «Адриана Лекуврер» с Анной Нетребко и ее супругом Юсифом Эйвазовым, запланированная на конец апреля — начало мая. За ней последует «Борис Годунов», а в будущем сезоне «Пиковая дама» в постановке любимца дирекции Оперы Дмитрия Чернякова.

Следы ведут в ЦРУ?

Тем временем, в интернете мошенники наладили бойкую торговлю самодельными защитными масками, антисептиком для рук и препаратами, которые, по их обещаниям, защитят от вируса или, как минимум, облегчат страдания.

В социальных сетях резко возросла активность астрологов, гадалок, ворожей, «ясновидцев» и прочих предсказателей. Они готовы за соответствующее вознаграждение предсказать вашу судьбу и дать «советы», как избежать смертельного сглаза.

Пышным цветом цветут конспирологические теории. Среди самых ходовых — тайный заговор ЦРУ для дестабилизации Пекина, акция миллиардеров с целью радикального сокращения населения нашей планеты, леденящий душу маркетинговый ход фармацевтических гигантов, чтобы сбыть вакцину. Эксперты не сомневаются, что мы переживаем настоящую эпидемию фейкньюс, которая зачастую страшней COVID 19.