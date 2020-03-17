В Китае начнутся клинические испытания первой вакцины от коронавируса

Власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает The Beijing News со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что вакцину разработала группа исследователей под руководством академика Чэнь Вэя. Специалисты прибыли в Ухань, ставший очагом вспышки нового коронавируса, 26 января. 16 марта созданное ими противоядие прошло проверку и было одобрено для проведения клинических исследований.

Ранее во вторник член Академии инженерных наук Китая Ван Цзюньчжи сообщил в ходе пресс-конференции о том, что разработка вакцины идет полным ходом, и что уже ведется набор добровольцев для ее клинических испытаний. Он отмечал, что большинство доклинических исследований планируется завершить до конца апреля, пишет Hong Kong Economic Times.

Со своей стороны научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань сообщила, что в Китае на данный момент разработано восемь вакцин от SARS-CoV-2, часть из которых уже показала эффективность на животных, пишет портал HK01.

Накануне сообщалось, что российско-японская группа ученых разработала уникальный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Получение результата занимает около получаса.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.