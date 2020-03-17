Прямой эфир
Сюжет:

В Китае начнутся клинические испытания первой вакцины от коронавируса

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает The Beijing News со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
Восстановление будет долгим и начнется не ранее второго полугодия, считают эксперты

Отмечается, что вакцину разработала группа исследователей под руководством академика Чэнь Вэя. Специалисты прибыли в Ухань, ставший очагом вспышки нового коронавируса, 26 января. 16 марта созданное ими противоядие прошло проверку и было одобрено для проведения клинических исследований.

Ранее во вторник член Академии инженерных наук Китая Ван Цзюньчжи сообщил в ходе пресс-конференции о том, что разработка вакцины идет полным ходом, и что уже ведется набор добровольцев для ее клинических испытаний. Он отмечал, что большинство доклинических исследований планируется завершить до конца апреля, пишет Hong Kong Economic Times.

Со своей стороны научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань сообщила, что в Китае на данный момент разработано восемь вакцин от SARS-CoV-2, часть из которых уже показала эффективность на животных, пишет портал HK01.

Накануне сообщалось, что российско-японская группа ученых разработала уникальный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Получение результата занимает около получаса.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Китая заявили о массовом завозе коронавируса из-за рубежа
Названы скрытые разносчики коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020