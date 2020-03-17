Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах. Такие сведения предоставил оперативный штаб.

Всего зафиксирован 21 новый случай: четыре в Москве, по два в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному в Подмосковье, Красноярском крае, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, Хакасии и Татарстане.

Под медицинским наблюдением остаются более 16 тыс. человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее во вторник сообщила, что из 114 случаев на территории России 104 — завозные. Десять человек заразились при контакте с инфицированными, не выезжая за пределы России. По ее словам, во всех случаях контактные проживали вместе с инфицированными.

По состоянию на 16 марта, в России было 93 случая коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.