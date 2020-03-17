Прямой эфир
Сюжет:

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах. Такие сведения предоставил оперативный штаб.

На свой крах и риск: четверть туристов из РФ не готова отказаться от поездок
Одни считают коронавирус выдумкой, другие полагаются на тест после возвращения

Всего зафиксирован 21 новый случай: четыре в Москве, по два в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному в Подмосковье, Красноярском крае, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, Хакасии и Татарстане.

Под медицинским наблюдением остаются более 16 тыс. человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее во вторник сообщила, что из 114 случаев на территории России 104 — завозные. Десять человек заразились при контакте с инфицированными, не выезжая за пределы России. По ее словам, во всех случаях контактные проживали вместе с инфицированными.

По состоянию на 16 марта, в России было 93 случая коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
McDonald's закрывает часть ресторанов в США из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020