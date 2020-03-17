McDonald's закрывает часть ресторанов в США из-за коронавируса

Рестораны McDonalds в США со вторника, 17 марта, закрываются для обслуживания посетителей в залах. Еду можно заказать на дом или купить на вынос, отмечается в заявлении на сайте сети.

«Обеспечение здоровья и безопасности граждан и общества остаётся нашей первоочередной задачей, поскольку Соединенные Штаты мобилизуются для борьбы с распространением COVID-19», — объясняется в заявлении.

Рестораны McDonalds закроют обеденные зоны, в том числе бары и киоски самообслуживания. Окна для обслуживания посетителей на автомобилях продолжат работу, пишет «Газета.ру». Как долго продлится этот режим работы, информации нет.

Накануне мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал об открытии пяти диагностических центров для тестирования людей на коронавирусную инфекцию прямо в автомобиле. По его словам, приоритетными категориями для экспресс-лечения остаются пожилые люди, граждане, вернувшиеся из-за границы, а также те, у кого имеется диабет и заболевания, поражающие органы дыхания и сердце.

Ранее в марте стало известно о первом зарегистрированном случае заболевания пневмонией нового типа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Зараженная является сотрудницей дипмиссии Филиппин.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 4,2 тыс человек.