В Нью-Йорке открыли пять центров тестирования на коронавирус из автомобиля

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал об открытии пяти диагностических центров для тестирования людей на коронавирусную инфекцию прямо в автомобиле. Соответствующее заявление городской глава сделал на пресс-конференции в понедельник, 16 марта.

«У нас нет выбора, кроме как быстро расширяться и быть готовыми ко всему», — цитирует его The New York Post.

Градоначальник отметил, что приоритетными категориями с симптоматикой COVID-19 для экспресс-лечения остаются пожилые люди, граждане, вернувшиеся из-за границы, а также те, у кого имеется диабет и заболевания, поражающие органы дыхания и сердце.

Мэр пояснил, что центры тестирования обеспечат более 8,3 тыс. коек для города, а в случае необходимости будет запущена программа по переоборудованию всех больничных помещений, включая парковку и кафетерии, что добавит еще около 7 тыс. мест для зараженных граждан.

Власти города надеются принять на работу студентов-медиков, а также врачей из других штатов в самое ближайшее время.

13 марта стало известно о первом зарегистрированном случае заболевания пневмонией нового типа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Зараженная является сотрудницей дипмиссии Филиппин. Представительство страны было закрыто, а все сотрудники были помещены на карантин.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. По данным Worldometer на 6:30 мск 17 марта, число инфицированных в мире достигло 182 605 человек, умер 7171 пациент, выздоровел 79 881. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США составило 4287. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.