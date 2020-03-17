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Съемки сериала «Властелин колец» остановили из-за коронавируса

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В Новой Зеландии была остановлена работа над сериалом «Властелин колец», 800 человек были отстранены от съемочного процесса из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По информации собеседника издания, съемочная группа и актеры получили уведомление от Amazon о приостановлении работы на двухнедельный срок, начиная с понедельника, 16 марта. Творческий коллектив прошел медицинское освидетельствование и тестирование, по результатам которого стало известно о том, что никто не был инфицирован. На студии отмечают, что им неизвестно о возможности возобновления проекта из-за пандемии в стране.

В сообщении продюсеров, опубликованном в The New Zealand Herald, говорится, что данная ситуация поможет снизить риск распространения нового инфекционного заболевания COVID-19.

«Мы будем предоставлять обновленную информацию и следить за ситуацией», — отмечается в письме.

Съемки одноименного сериала по мотивам трилогии «Властелин колец» английского писателя Джона Толкина проводились в Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии, а бюджет примерно в $1 млрд делает его самым дорогим веб-проектом из когда-либо созданных.

Шоураннерами проекта являются Джон Пейн, Патрик Мак-Кей и Хуан Антонио Байона. Главные роли в сериале исполнят Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват. Ранее стало известно о том, что британский актер англо-русского происхождения Максим Болдри сыграет одну из главных ролей в будущем проекте.

Сериал должен выйти на стриминговой платформе в 2021 году.

16 марта сообщалось о том, что американский актер Том Хэнкс вместе с женой Ритой Уилсон прошли в Австралии курс лечения от коронавируса, а сейчас находятся на карантине.

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