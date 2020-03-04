Названо имя исполнителя одной из главных ролей в сериале по «Властелину колец»

Одну из главных ролей в сериале по трилогии Джона Толкиена «Властелин колец» сыграет актер Максим Болдри. Об этом сообщил портал Deadline 3 марта.

Отмечается, что Болдри подписал контракт с компанией Amazon, которая будет выпускать сериал, недавно. Детали проекта пока держат в секрете, поэтому неизвестно, чей образ воплотит на экране 24-летний актер. Известность Болдри получил благодаря ролям в сериалах «Холлиокс» и «Молокососы», пишет «Газета.ру».

Как отмечает телеканал «360», сериал станет приквелом к «Братству кольца» — первой части трилогии. В основном составе будут сниматься Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Том Бадж, Назанин Бониади, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз и Эма Хорват.

Как пишет сайт kp.ru, премьера намечена на 2020 год. Студия планирует снять пять сезонов. Как отмечает издание, Болдри может сыграть юного Арагорна.

Режиссером первых двух эпизодов сериала станет испанский постановщик Хуан Антонио Байона, а роль главного злодея досталась британскому актеру Джозефу Моулу, сыгравшему Бенджена Старка в «Игре престолов».