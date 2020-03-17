Въезд в Нурсултан ограничат на время карантина из-за коронавируса

Въезд в столицу Казахстана Нурсултан будет ограничен на время карантина в связи с распространением коронавируса. Власти обеспечат коридор для доставки продовольствия. Об этом 17 марта заявил депутат мажилиса Владимир Божко.

«Как член государственной комиссии по чрезвычайному положению в Республике Казахстан считаю необходимым проинформировать. Комиссией принято решение ввести полный карантин в городах Нурсултан и Алма-Ата. С 00:00 часов 19 марта выставить КПП и посты по периметру этих городов с пунктами выезда и въезда. Въезд будет осуществляться по специальным пропускам и специальным разрешениям», — написал он на своей странице в Facebook.

Также в этих городах будут закрыты государственные и частные детские сады. Всем организациям и предприятиям предложено «минимизировать скученность» своих сотрудников.

О карантине в Нурсултане и Алма-Ате стало известно ранее, во вторник. За последние сутки в Казахстане было зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом, всего инфицированных в стране — 13 человек. Из них в Алма-Ате диагноз был подтвержден у 11 граждан, а в Нурсултане было выявлено двое заболевших.

15 марта власти Казахстана приняли решение о закрытии госграниц на въезд–выезд, а ранее в этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации с 16 марта.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.